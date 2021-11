Soovid olla kauem noor? Treeni lisaks kehale ka nägu! 

Kuid nagu iga trenniga, on ka näojooga puhul oluline järjepidevus, et näha tulemusi. Näojoogat võiks teha 5-10 minutit, 5 päeva nädalas, ent mida rohkem seda teha, seda kiiremad ja paremad on tulemused. Häid harjutusi koduseks praktiseerimiseks leiab näiteks MaiWistik näojooga kaatidelt. Sealt leiab harjutusi kogu näopiirkonnale – leevendada saab kortse silmade ja huulte juures, isegi hoiduda topeltlõuast ning kurjusekortsust, mis tavaliselt esimeste hulgas endast märku annab.