MASSAAŽ VAHURULLIGA: seitse head harjutust, kuidas ise oma lihaspingeid leevendada 

Spordiklubi Impuls treeneri Margit Adamsoni sõnul on vahurulliga rullimine kahtlemata kasulik kõigile. On ju taskukohane massaažirull mitmefunktsiooniline seade – hommikul ärgates ennast rullides paned hästi tööle verevarustuse ja oma keha, õhtune rullimine on aga rahustava efektiga ja aitab paremini uinuda.