HARJUTUSTEKOMPLEKS IGALE VANUSELE: turguta keha ja vaimu viie looma harjutustega 

ÕPI MEISTRITELT: Seekordsed harjutused näitab ette Wudang Kungfu Estonia juhataja-õpetaja Viktor Palmet. Viktor on õppinud ainult Hiina meistritelt, sealhulgas kuuel järjestikusel aastal Hiinas Wudang Kungfu Akadeemias. Ta on sertifitseeritud treener, kellele on Hiinas antud taoistlik isikunimi Pan Mao Zi Ku.