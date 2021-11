Kristjan Pordi miniloeng: „Sõrmede surujõud on üks väga huvitav suremuse ennustaja.“ 

„Kui vaatame bioloogilist võimalust, oleks meil potentsiaal elada vähemalt 120. eluaastani. Ajakirjas Nature hiljaaegu avaldatud artiklis on öeldud, et pärast 130. elusaastat ületab keha kudede lagunemine taastumist ja seda parandada ei ole enam võimalik. Arvatavasti tuleks sinna paigutada ka lõplik joon. Küsimus on selles, miks peab surema 80aastaselt – see on ju enneaegne,“ tõdeb professor.