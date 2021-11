Reibas kõnd ennetab Alzheimeri tõbe 

Varasemad uurimused on näidanud, et keskeas ja hiljemgi omandatud liikumisharjumus võib dementsust eemale peletada. Kuid California Ülikooli teadlased leidsid, et Alzheimeri tõve saab ennetada ka kõrges eas liikudes. Usutakse, et reibas liikumine parandab kognitiivseid võimeid, hoiab kehakaalu normis ning takistab arterite ummistumist, mis võib kaasa tuua vaskulaarse dementsuse. Kuid värske uurimuse autorid oletavad, et hilisemas elus treenimine võib vähendada põletikunäite ajus, mis võivad põhjustada Alzheimeri tõve teket.