Poks või jalgrattasõit vees - milline vesiaeroobika stiil mida tähendab? 

Sügavas vees toimuv treening, nii et jalad põhja ei ulatu. Et aga trennilised põhja ei vajuks, pannakse keha ümber kummivöö. Ja niimoodi, vöö ümber piha, sügavas vees sumades see treening käibki. Tehakse jalatõsteid, -viibutusi, hüppeid jne, kõik lihased saavad korralikult treenitud. Trenn on kohe algusest peale hästi tempokas, nii et ainus mõte on, kuidas veel järgmise harjutuse ära teha jaksaks. Treener käib ja kontrollib pidevalt, nii et mingit viilimist ei ole. Treenib hästi vastupidavust. Tõhusaim vesiaeroobika, tavalisest jalad-põhjas-tunnist palju etem! Ja mis põhiline – lihased pole pärast trenni üldse valusad! See kehtib küll kõigi vesiaeroobikastiilide kohta.