Lõbusad lauamängud, mis nõuavad liikumist – tee proovi! 

Füüsilise tervise juures peame kõige olulisemaks lihaste tugevust, treenitust ning vastupidavust. Toolil istudes treenib inimene tavaliselt erinevaid lihaseid, mis asuvad puusadest üleval pool. Liikumine on piiratud, kuid siiski piisavalt intensiivne, et tekitada ka kehalist väsimust.

Ka Baccarat või muud lauamängud, nagu pokker või lausa strippokker, on mängud, kus kehaline aktiivsus on toolil istudes kõrgendatud. Seda just põhjusel, et tuleb erksalt mängu jälgida ja laual toimuvaga kaasas käia.

Aliase mäng on loodud Soomes ning erinevate versioonidena mängijate lemmik 1990. aastate algusest saadik. Aliase mäng koosneb nuppudest, mängulauast, kaardipakist ning liivakellast. Igal kaardil on keskmiselt 8 väljendit või sõna, mida tuleb vastasele seletada või miimika abil selgeks teha. Võistkond koosneb tavaliselt kahest kuni 10 mängijast. Täringut veeretades satub mängija numbrilaual kohale, kus tuleb saadud numbri järgi võtta enda mängukaartidelt sõnu ning neid siis oma paarilisele seletada. Kasutada ei tohi kaardil mainitud sõna. Alias on oma brändi loomisel kasutanud peamiselt kahte värvi. Täiskasvanute Alias on promotud punase skeemiga ning lastele mõeldud Aliase harumäng kollase värviga. Füüsiliselt on Aliase mäng väga aktiivne ning sobib eriti inimestele, kes soovivad maksimaalselt liikuda.