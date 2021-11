Poksija Astrid Johanna Grents: treeningul õpid võistlema iseendaga ja oma deemonitega, mitte teistega 

See on mitmekülgne spordiala, mõni trenn arendad poksitehnikat, mõni trenni teed rohkem vastupidavustööd poksikotil, mõni trenn spordialaspetsiifilist ÜKE-t jne. „Poksides töötab terve keha, seega energiakulutus on ka üsna suur. Lisaks arendab see keskendumisvõimet, poksides pead olema hetkes kohal ja ei saa teistele asjadele mõelda, muidu võid vastu nina saada lihtsalt,“ kirjeldab ta.

Spordiga tegelemine annab juurde enesekindlust

Grents usub, et naiste puhul aitab poks kindlasti aidata lahendada ebakindlustunnet oma keha osas. „Tihtipeale kiputakse ennast teistega võrdlema, eriti noored. Usun, et poksitrenni või üleüldse spordiga tegelemine annab neile palju enesekindlust juurde, sest regulaarse treeninguga muutub keha ja meel tugevamaks ning vastupidavamaks. Treeningul õpid võistlema iseendaga ja oma deemonitega, mitte teistega,“ ütleb ta.

Ta räägib oma kogemusest, et enne poksisaali astumist oli ta väga tagasihoidlik noor tütarlaps ja pigem ei julgenud inimestega suhelda, talle meeldis pigem olla omaette. „Treeningsaalis aga pole ma üksi ja olen sunnitud suhtlema trennikaaslastega. Olen leidnud omale sealt kõige ustavamad, paremad ja toetavamad sõbrad üldse! Tänu neile olen suutnud end oma koorikust välja ajada ja julgen teistele oma tõelist mina näidata,“ rõõmustab ta.

Ta räägib ka, et poks on tal aidanud üle saada ka rasketest eluperioodidest. „Ükskõik, mis mul elus ei juhtuks, kui lähen poksisaali, siis saan mõelda ainult poksist ja ei millestki muust. See aitab korraks oma mõtted peast välja lülitada ja keskenduda hetkele. Olen väga suur ülemõtleja, seega poks aitab hoida mu hinge rahulikumana,“ räägib ta.

Grents toob välja, et annab igas trennis endast parima ja see eneseületamine annab tohutult julgustust juurde olla järgmine kord veelgi parem. Lisaks annab ka väga kiirelt hea füüsilise vormi, hea väljanägemise, sest poksitrennis töötab kogu keha ja energiakulu on suur.

Muidugi enda oskuste proovilepanek võistlustel annab samuti palju enesekindlust juurde. „Üllatan ennast igakord sellega, milleks ma tegelikult võimeline olen,“ on ta rahul.