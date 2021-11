ENNETA: Stress ja kehakaal 

Kuidas ära tunda, et vöökoha seletamatu paisumise peapõhjuseks on stress? Portaal Liigume kirjutab, et stressiga kaasnev ärevus paneb keha tootma liigset stressihormooni kortisooli. Selle küllasus kehas sunnib organismi rasva säilitama, seda eriti kõhupiirkonnas.