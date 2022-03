Enneta tööõnnetusi: mida silmas pidada raskusi tõstes? 

Meetod on lihtne ja eespool toodud lingilt leiab ka selgitused, kuidas hindamist teha ja mida saadud tulemused tähendavad. Kui tundub, et töökoormus on liiga suur, saab iga töötaja teha hindamise ise.

Näiteks tööl, kus naistöötaja teisaldab 10-kilogrammist raskust 8 tundi kestva vahetuse jooksul üle 500 korra, tehes seda ettekallutatud asendis (kuni 30°), toetades raskust vastu keha, istudes, seistes või pikemalt kõndides, hea valgustusega töökohas, kus põrand ei ole libe, riskihinne 32. Kui aga raskus on üle 10 kilogrammi, on riskihinne juba 48.

Riskihinnang 25–50 tähendab, et tegu on suure koormusega ning füüsilise ülekoormuse tekkimine on võimalik ka füüsiliselt tugeval töötajal. Seega on vaja muuta töökorraldust ja töökoht ergonoomiliselt ümber kujundada.

Riskihinnang üle 50 tähendab, et koormus on liiga suur, füüsiline koormus on ilmne, töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine on hädavajalik ning töö tuleb lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni. Kui riskihinnang on 48, tasub arvesse võtta, et see võib juba olla töötaja jaoks liiga suur koormus ja meetmed tuleb kasutusele võtta kiiresti.

Kui riskihinne on üle 50, tuleb töö lõpetada kohe ja seda saab edasi teha alles pärast töö ümberkorraldamist. Näiteks, kui on kasutusele võetud tehnilised abivahendid (tõstukid, kärud jm) või vähendatud teisaldatava raskuse kaalu või kordusi.

Peale selle, et tööandja peab looma ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna, peab ka töötaja ise enda tervise säilimise eest hoolt kandma. Nagu esimeses näites toodud, oli töötaja varasemalt oma õlga vigastanud, mis ei tarvitsegi tavaelus endast märku anda, aga võib ülekoormuse tõttu põhjustada uue vigastuse. Kindlasti tuleb pingutamine lõpetada, kui valu endast märku annab. Ilmselgelt on siis midagi juba valesti ja jätkates töö tegemist, läheb võimalik tervisekahjustus ainult hullemaks. Näite puhul kestis töövõimetus neli kuud, mis on väga pikk aeg. Alati tasub arvesse võtta, et enamiku töövõimetuse ajast võivad olla häiritud ka ülejäänud elu ja tegevused.