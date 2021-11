VIDEO | Toitumisnõustaja Erik Orgu näitab, kuidas jõusaalis tõhusalt treenida 

„Võib kõlada küll mõneti üllatavalt, kuid kõige parem viis rasvapõletuseks ja aktiivse eluviisiga alustamiseks on täiesti tavaline jalutamine. Seda saab teha iga inimene igas vanuses ja iga aktiivsuse tasemega. Samuti ei ole selleks mingit sorti erivarustust tarvis, seega ei pea enne alustamist suurt summat treeningvarustuse peale kulutama,“ räägib Erik.



Toitumisnõustaja sõnul võiks päevas teha ligikaudu 10 000 sammu, mille jooksul põletab inimene umbes 500 kilokalorit ja see on aktiivse eluviisi ja kaalulangetusega alustamisel täitsa hea number. „Sammude lugemiseks on hea kasutada nutikella, mis su sammud kokku loeb ja tihtipeale ka muud kasulikku infot sinu aktiivsuse kohta näitab. Mina kasutan enda sammude lugemiseks näiteks Samsungi Galaxy Watch4 nutikella, mis loeb kenasti kokku mu sammud ja lisaks mõõdab näiteks ka keha rasvaprotsenti ja jälgib treeninguid.“



Kell näitab lisaks igapäevastele sammudele ka muid kasulikke terviseandmeid, mida enda keha jälgimisel arvesse tasub võtta. Näiteks on seadmel uuendusena kehakoostise mõõtmine, mis näitab keha rasvaprotsenti, veesisaldust, skeletilihaste protsenti ja kehamassiindeksit. Samuti kuvab seade pärast mõõtmist info, kas mõni näitaja on liiga madal, liiga kõrge või normi piires.



Kui jalutamine jääb inimese jaoks liiga lihtsaks, siis soovitab Orgu liikuda edasi jõu- või spordisaali. Samas on seal juba palju rohkem asju, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mida meeles pidada.



„Jõusaalis võiks algaja alustada vabade raskustega või keharaskusega ja kui inimene tunneb end ebakindlalt, võib kasutada masinaid. Selle kõige juures on väga oluline meeles pidada, et valida tuleb enda jaoks sobiv koormus ja teha endale selgeks õige tehnika. On loomulik, et juba pikalt jõusaalis treeninud inimesed saavad hakkama suuremate raskustega ja kindlasti ei ole vaja nendega võistlema minna. Raskus peab olema sulle sobiv. Tehnika tuleb mõistagi selgeks teha seetõttu, et end mitte vigastada,“ rääkis Orgu.



Orgu soovitab alustajale jõusaalihuvilisele kolme baasharjutust – kükk, õlalt surumine ja mõni sobiv harjutus seljalihastele. Siiski rõhutab Orgu, et nende harjutuste puhul on väga oluline valida endale jõukohane koormus ja teha endale selgeks õige tehnika. Paljudes spordiklubides on olemas professionaalsed treenerid, kes saavad õige tehnika näitamisega abiks olla.



Vaata videot - Erik Orgu näitab siin harjutused ise ette.