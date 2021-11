Näojooga vananemise vastu: kaks harjutust kodus katsetamiseks 

„Kunagi ei ole liiga hilja elus kasulikke muudatusi teha, ükskõik, kui vana inimene on,“ räägib Mai-Liis. Muudatused ei avaldu loomulikult kohe, kuid annavad suure panuse kvaliteetse elu pikenemisele. Tema sõnul on näojooga pikaajaliste tulemustega, 100% looduslik meetod vananemise aeglustamiseks ning kõrge eani särava nahaga ringikäimiseks.

Kivistik selgitab, et näolihased ei erine üldse ülejäänud kere lihastest. Näos on üle 50 erineva lihase, millest kõiki igapäevaselt ei kasutata. Lihaste passiivsus muudab naha lõdvaks ja toob kaasa enneaegse vananemise. Kuna näo vananemine on osaliselt tingitud lihaste toonuse kadumisest, siis võib näojooga rutiinile pühendumisel muuta kogu nägu tugevamaks ja nooruslikumaks.