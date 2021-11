VIDEO | toitumisnõustaja Erik Orgu soovitab kõige efektiivsemat viisi rasvapõletuseks 

„See võib kõlada küll mõneti üllatavalt, kuid kõige parem viis rasvapõletuseks ja aktiivse eluviisiga alustamiseks on täiesti tavaline jalutamine. Seda saab teha iga inimene igas vanuses ja iga aktiivsuse tasemega. Samuti ei ole selleks mingit sorti erivarustust tarvis, seega ei pea enne alustamist suurt summat treeningvarustuse peale kulutama,“ selgitas Orgu.



Toitumisnõustaja sõnul võiks päevas teha ligikaudu 10 000 sammu, mille jooksul põletab inimene umbes 500 kilokalorit ja see on aktiivse eluviisi ja kaalulangetusega alustamisel täitsa hea number. „Sammude lugemiseks on hea kasutada nutikella, mis su sammud kokku loeb ja tihtipeale ka muud kasulikku infot sinu aktiivsuse kohta näitab. Mina kasutan enda sammude lugemiseks näiteks Samsungi Galaxy Watch4 nutikella, mis loeb kenasti kokku mu sammud ja lisaks mõõdab näiteks ka keha rasvaprotsenti ja jälgib treeninguid.“



Kell näitab lisaks igapäevastele sammudele ka muid kasulikke terviseandmeid, mida enda keha jälgimisel arvesse tasub võtta. Näiteks on seadmel uuendusena kehakoostise mõõtmine, mis näitab keha rasvaprotsenti, veesisaldust, skeletilihaste protsenti ja kehamassiindeksit. Samuti kuvab seade pärast mõõtmist info, kas mõni näitaja on liiga madal, liiga kõrge või normi piires.