Kuus võimalust Mulgimaa vähekäidud kohtades aktiivselt aega veeta 

Tõrva parkmetsas on 11,1 km pikkuses looduskauneid terviseradu, mis ootavad kõiki liikuma. Radadel on hea jalutada, joosta ja sõita jalgrattaga ning lumisel ajal on külastajatele avatud kolmes pikkuses suusarajad 1,0 km, 1,4 km ja 6,6 km, millest 2,5 km on pimedate aegadega arvestades valgustatud.

Matkaring viib tervisesportlased Tõrva gümnaasiumi pargist mitmete vaatamisväärsusteni. Rada kulgeb läbi Keisripalu metsa, Orjakivi, Helme kalmistu, Tikste ürgoru. Seal asub ka Tikste ja Pokardi paisjärve ning Tikste oja, mille kaldal saab näha liivakivipaljandit ja silmaallikat. Rada läbib veel dendroparki, Tantsumäge ja Linnamäge ning raja kõrval on Riiska ja Vanamõisa järved ja Õhne jõgi.

Abja-Paluoja terviserajad saavad alguse Abja gümnaasiumi juurest. Hästi hooldatud 2,5 km, 3,5 km ja 5 km pikkused suusarajad, mis õhtusel ajal on valgustatud 2 km ulatuses, ootavad peagi talverõõme nautima. Tule oma varustusega või laenuta kohapealt.

Mulgimaale discgolfi kettaid lennutama

Loodi looduspargi ürgmetsa rajatud põneva profiiliga matka- ja spordiradadele on peidetud kokku 18 Holstre-Polli Vabaajakeskuse discgolfiraja korvi. Hummuli mõisapargi aladel ja selle ümbruses asuval discgolfi rajal on kokku 9 korvi, millest mõned rajad panevad mängijad tõsiselt proovile, sest on eriliselt pikad. Tõrva discgolfi park on looduslik 18 korviga rada, mis algab Tõrva Gümnaasiumi juurest ja kulgeb mööda Kase puhkealal ning Keisripalu metsa. Kuigi korvid paiknevad peamiselt metsaradadel, on võimalus ka avaramateks viseteks.

Lõpetuseks lõõgastu veemõnusid nautides