Liikumise kuus üllatavat mõju tervisele ja väljanägemisele 

See mõjub hästi su ajule. Regulaarne liigutamine on seotud madalama depressioonitaseme, parema mälu ning tõhusama õppimisvõimega. Uuringud näitavad ka, et just treenimine on parim viis ennetada või edasi lükata Alzheimeri tõbe. Teadlased ei tea täpselt, miks kehaline koormus muudab ka aju struktuuri ja funktsioone, kuid nad on märganud, et kehaline liikumine parandab verevoolu ajus ning võimaldab isegi uutel ajurakkudel tekkida.