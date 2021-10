Millise spetsialisti poole pöörduda seljavaluga? 

Akuutne alaseljavalu on valu, mida patsient pole varem kogenud, see halvab liikumise ja kiirgab varvasteni. Kui valu mõjutab ka urineerimist või põie kontrolli, siis tuleb kiiremas korras pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

Krooniline seljavalu on patsiendile tuttav, sest see tuleb ja läheb juba pikemat aega. See on küll tuntav – kael on kange, selg pinges –, aga otseselt liikumist ei häiri. Kiropraktika koos sidekoe massaaži (MER) ja füsioteraapiaga leevendab kroonilisi seljavalusid.“