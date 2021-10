Treener Villu Nurmoja: piirangud on rasked nii klubidele kui treenijatele 

Nurmoja tunnistab, et piirangud on olnud rasked sportlastele, kuid ka spordiklubidele mõjunud laastavalt. „Just oled saanud uue harrastajate grupi liikvele, kui juba on uus piirang. Kui koolis on klassis keegi haige, ei tohi laps käia ka huvialaringis. Grupi kooshoidmine on seega raskendatud ja treeningute läbiviimine keeruline, kuna mahajääjaid tuleb järele aidata, aga ülejäänutele, kes on saanud regulaarselt trennis osaleda, on see igav ja treenerile tähendab see topeltkoormust. Ka motiveerida inimesi regulaarselt treeningutel osalema, kui piirangud muutuvad ja võistlusi ei korraldata, on keeruline,“ räägib ta ja lisab, et eks piirangutega kaasnevad paratamatult finantsilised raskused klubidele, mistap jäävad paljud tegevused tegemata.