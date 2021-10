Pane tähele: külma ilmaga väljas liikudes nõuab nahk suuremat niisutust 

Nahk on inimese kõige suurem organ, mis täidab mitmeid olulisi funktsioone: kaitseb organismi vigastuste, päikesekiirguse, kemikaalide, mikroobide ja teiste välistegurite eest, reguleerib kehatemperatuuri, osaleb ainevahetuses ja D-vitamiini sünteesis. Nahk on ka meeleelund, mille kaudu inimene tunneb puudutusi, valu, sügelust ja temperatuuri.

Nahakuivus on väga levinud probleem, mida põhjustavad erinevad tegurid nagu aastaaegade vahetumine, ravimite kasutamine, hormoonide tasakaalu muutumine organismis ja vanus. Põhjuseks võivad olla ka haigused nagu atoopiline dermatiit või psoriaas. Kuiva naha sümptomid on karedus, sügelus, ketendus ning raskematel juhtudel isegi naha lõhenemine.

Praegusel aastaajal tajub üha rohkem inimesi, et nende nahk on häirivalt kuiv. Talve saabudes langevad nii õhutemperatuur kui ka õhuniiskus. Mida kuivem on õhk meie ümber, seda rohkem aurustub nahast vett. Talvel langeb ka naha võime niiskust siduda. Piltlikult öeldes kisub kuiv õhk naha pindmisest kihist niiskuse välja, mille tagajärjeks ongi naha kuivusele iseloomulikud tunnused. Talvistes oludes kuivatavad nahka ja limaskesti ka erinevad soojusallikad nagu radiaatorid või soojapuhurid.