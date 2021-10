Personaaltreener soovitab pastarooga: "Kui kogused on mõõdukad, ei tee see paksuks"

Palju räägitakse sellest, et pastat ei tohiks süüa, sest see teeb paksuks. Personaaltreener Siim Kelner vaidleb vastu. „Pastas ei ole mitte midagi halba, eriti kui kasutada näiteks täistera spagette,“ ütleb Kelner. Tema sõnul on ka tavalise pasta söömine väga okei. Oluline on, et kogused oleksid mõõdukad, siis ei tee pasta paksuks või ei mõju muul moel halvasti.