Kiropraktik annab nõu: mida teha skolioosi ennetamiseks ja leevendamiseks? 

Eriti tähelepanelik peaks olema kasvueas, mil valed asendit soodustavad skolioosi väljakujunemist. Sest skolioosi esineb erinevates vanustes, kuid sageli kujuneb tundmatu tekkepõhjusega skolioos välja just lastel või noorukitel. Scoliosis Research Society andmed näitavad, et tüdrukutel esineb skolioos 8 korda sagedamini kui poistel ning ka umbes 2% täiskasvanutel on leitud skolioosi.

Kuna naistel esineb skolioosi rohkem, siis võib öelda, et skolioosi süvenemise riskifaktoriteks on naissugu, haiguse varane algus (tüdrukutel enne puberteeti algust), puberteediea kasvuspurdi aegne vanus ja skolioosi nurga suurus.

Kõige parem viis skolioosist hoiduda on seda ennetada. Kui aga läheb tarvis ravi, siis on hea teada, et see jaguneb kaheks – mitte-kirurgiline ja kirurgiline ravi. See, kuidas ravitakse, sõltub kaebustest ja skolioosi suurusest. Kergema skolioosi raviks määratakse füsioteraapia (sh skolioosispetsiifiline ravivõimlemine, massaaž jm), vajadusel korseti kasutamine ja manuaalteraapia/kiropraktika, lisaks õiged tööasendid ja nende korrigeerimine abivahenditega – reguleeritava kõrgusega laud, ergonoomiline hiir, käetugi jne. Tugevama skolioosi (alates 50 kraadist) korral võib vajalik olla kirurgiline sekkumine.