Treener Hannes Ilmjärv: "Positiivne hoiak ja rõõmus meel on parim vaimne valmisolek igaks võistluseks!" 

Vaimse valmisolekuta füüsilisest vormist kasu ei ole

Ilmjärv rõhutab ka, et ilma vaimse valmisolekuta pole võistlustel heast füüsilisest vormist mingit kasu. Sportlane ei suuda oma täit potentsiaali rakendada, kui keha on tugev, vorm hea aga olek ebakindel ja hirmunud. Kui on vastupidi, et sisu on tugevam, kui keha, siis võib juhtuda, et inimene lihtsalt lõhub ennast ringis ja saab raskeid vigastusi.

Esimesel juhul aitab tema sõnul see, kui rohkem võistelda ja ennast vabatahtlikult sellistesse ebamugavatesse olukordadesse asetada, teisel juhul tuleb lihtsalt rohkem trenni teha, aga samas targemini ja teadlikumalt, et nõrku külgi tugevdada ilma neid vigastamata.

„Iga füüsiline harjutus on samas ka vaimne harjutus, neid ei saa eraldada. Kui kõiki harjutusi teha täieliku tähelepanuga, pidades silmas oma eesmärke, andes oma parimat ja kõige selle juures tundes end hästi, siis see on ideaalne vaimne ettevalmistus,“ ütleb ta ja lisab, et tekib küsimus, et kuidas saab siis olla, et inimese füüsis areneb aga vaimne külg jääb maha? Järelikult ei ole treenides tähelepanu peamistele eesmärkidele suunatud ja/või on inimesel kombeks olulistel hetkedel endast parimat mitte anda - liiga vara alla anda kuigi jõudu veel oleks.