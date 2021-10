TOITUMISNÕUSTAJA SOOVITAB: valmista tervislik restoranivääriline roog vähem kui poole tunniga 

„Seda, et köögiviljad on tervislikud, teavad juba ilmselt kõik. Kuid seda, et kõikidest köögiviljadest tuleks koguseliselt kõige enam eelistada just rohelisi köögivilju, on juba vähem teada fakt. Miks just rohelisi, sellel on väga lihtne põhjus. Nimelt sisaldavad rohelised köögiviljad kõige enam meile eluks vajaminevaid vitamiine ja mineraalaineid,“ ütleb Talleggi saadik Teele Teder ning lisab, et just roheliste köögiviljade mitmekesisuse tõttu on see retsept suurepärane nii lõuna-, kui õhtusöögiks.