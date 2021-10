MUUTUNUD MEES: Kaido Leesmann kaotas 40 kilo ja võttis treeningutes uue suuna 

Leesmann selgitab, et kui ta enne oli jõutõstja, kes tegeles maksimaalse raskuse tõstmisega, siis nüüd on tema eesmärgiks enda vormis hoidmine, millele aitab kaasa powerbuilding. Sellega tegeleb ta spordiklubis Reval Sport.

Miks otsustas mees kaalu kaotada? Leesmann tundis, et tema kehakaal oli liiga suur, kõikudes 134-136 kilo vahel, sellises kaalus elada on raske. Samas tundis ta ka, et oli sportlasena oma eesmärgid saavutanud ning õige hetk oli lõpetada ja kaalu alndada.

Kaalu kaotas ta teadlikult ning esimese asjana lasi ta sportlasena lahti oma jõunäitajatest. „Ma ei mõelnud sellele, palju ma surun, palju kükin, palju raskused muutuvad. Keskendusin toitumisele, lugesin kaloreid, palju tarbin päevas valku ja palju kasulikke rasvasid, mitu sammu päevas teen,“ loetleb ta, mida sel teekonnal silmas pidas.

Leesmann nendib, et kaalus alla tulla on tegelikult kergem kui juurde võtta, eriti emotsionaalses mõttes. Seda teab ta sportlasena hästi. „Positiivne emotsioon kaalu langetamisel on hea: mõnus kui vanad riided lähevad selga või keegi teeb komplimendi,“ räägib ta. Samas võistlusspordis on vahel vaja juurde võtta 10-15 kilo, siis ei lähe riided selga, tehakse märkuseid, et oled suureks läinud. Kaalulangetus annab parema enesetunde ja aitab ka muudes eluvaldkondades, näiteks lennureisid on läinud lihtsamaks – Leesmann meenutab muiates, et suure mehena juhtus ikka, et lähed lennukisse ja lennuki turvavöö ei lähe peale, siis peab stjuardessilt paluma rihmapikendust.

Kuidas kaalu langetades muutuvad jõunäitajad?

Jõutõstja jaoks on Leesmanni sõnul kaalulangetus surnud ring – kui võtad alla, muutuvad sinu jõunäitajad. „Kaalu langetamise ajal ma ei soovita üldse maksimaaljõu näitajatele keskenduda. Need on kaks täiesti eri suunda,“ rõhutab ta.

Samas saab seda kompenseerida muuga – näiteks Leesmann on hakanud tegelema jooksmisega, mis 136 kg kaaludes poleks kõne alla tulnud. Nii on paranenud tema muud jõunäitajad – näiteks teeb ta minutis 120 kätekõverdust, 5 minutit planku, tõmbab 32 korda lõuga ja jookseb 10 kilomeetrit.