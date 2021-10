Vihmane ilm rikub tuju? Need viis asja aitavad aktiivsust hoida ka kõige hallimal päeval 

1. Mine loodusesse. Jah, isegi siis, kui õues sajab vihma. Pooletunnise jalutuskäigu saab teha ka vihmase ilmaga. Haara kaasa vihmavari, viska selga kõige mugavamad vihmariided ja pane oma keha liikuma! Jaluta metsas, hinga puhast õhku ja naudi kauneid rabamaastikke; külasta värviliste sügislehtedega kaetud parki või imetle maagiliselt voolavaid jugasid. Aktiivne liikumine annab energiat ja tõstab tuju. Lisaks aitab värske õhu käes viibimine ka paremini magada!



2. Suhtle sõprade või perega. Vihmastel päevadel toas aega veetes on suurepärane võimalus haarata kätte telefon ja helistada sõpradele või pereliikmetele, kellega kiirel ajal pole olnud aega suhelda. Endiselt on suurepärane viis kontakti hoidmiseks ka videokõne pidamine või sõnumite vahetamine. Vahel piisabki tuju tõstmiseks vaid sellest, kui keegi kuulab või enda tegemisi jagab. Suhtlus hea sõbraga on korraliku teraapia eest. Telefon kätte ja kiirelt numbrit valima!



3. Kuula head muusikat. Muusikal on sügav mõju nii emotsioonidele kui kehale. Kui kiirem muusika muudab meid erksamaks ja aitab paremini keskenduda, siis aeglasem lõdvestab ja muudab oluliselt rahulikumaks. Tänapäeval on enda väljalülitamiseks hea võimalus kasutada korralikke kõrvaklappe. Näiteks Huawei juhtmevabad kõrvaklapid Freebuds 4 on korraliku mürasummutuse funktsiooni ja väga kõrge helikvaliteediga. Lülitu muust maailmast välja, kuula oma lemmikmuusikat ja halb tuju kaob hetkega!



4. Kirjuta üles asjad, mille eest oled tänulik. Mõnikord on keeruline masendavat meeleolu peletada, aga tänulikkus on miski, mis sageli aitab. Võta kätte paber ja pliiats ning kirjuta üles 20 asja, mille eest tänulik olla. Kui oled loetelu kirja saanud, loe kõik nimetatud asjad vähemalt kaks korda üle (veel parem on seda isegi kolm korda teha).



5. Jää produktiivseks. Isegi, kui külmal ja pimedal päeval tekib soov päev otsa teki all veeta (mis vahel on igati teretulnud), võiks teha asju, mida oled pikalt planeerinud. Korrasta kapid, loe raamatuid, pese põrandaid või võta tolmu. Ükskõik, mis see ka ei oleks - tee seda! Nii saad enda tegevuste loetelus maha tõmmata mitmed asjad, mille oled siiani edasi lükanud. Iga kriipsuke tõstab meeleolu justkui võluväel!