Pinged kasvavad üle pea? Vaid paari minuti pikkune meditatsioon aitab! 

Osho nimi on vähestele võõras. See hindi müstik ja õpetaja on tuttav läbi tema eneseabi- ja meditatsiooniraamatute. Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat soovitab praktiseerida Osho sisemise naeratuse motivatsiooni, mis aitab vaid mõne minutiga lõdvestuda ning olla hetke iseendaga. Seda meditatsiooni on hea teha näiteks enne tähtsaid kohtumisi või koosolekuid, aga ka enne oma kõige armsamatega suhtlemist, et leida üles sisemine naeratus ja suhelda armastuse leebest ja pehmest kohast.