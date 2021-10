Teeme tutvust näojoogaga: harjutus, mis tõstab suunurgad ülespoole 

Ta kinnitab, et näojoogat regulaarselt harrastades on võimalik kirurgilise sekkumiseta oluliselt noorem ilme saada.

Mai-Liis soovitab näojoogaga alustades teha enne alustamist oma näost pilti. See aitab progressi jälgida. Harjutusi on hea teha peegli ees, et asendid oleksid õiged. Harjutusi tehes tasub ka jälgida, et selg oleks sirge ja hingata sügavalt nina kaudu sisse ja välja.