NAUDI VAATEMÄNGU: homme toimub suur fitnessi ja kulturismi pühapäev 

Tase on hoolimata piirangutest hea, kohal on 19 laste fitnessi sportlast ja 80 võistlejat täiskasvanute kategooriates. Põnev on uute võistluskategooriate esmakordne esitlemine: naiste acrobatic fitness, naiste artistic fitness ning eriline maiuspala fit-pairs. Viimases hinnatakse paari, kus üheks võistlejaks on bikinifitnessi võistleja ning teiseks meeste physique võistleja. Tegemist on uue ja atraktiivse alaga, mis lisab võistlustele kahtlemata nii publiku kui ka sportlaste endi huvi.