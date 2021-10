Tartu innustab liikuma: valmis vabaajaväljakute kaardirakendus 

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Tartu eesmärk olla liikuma kutsuv linn. „ Soovime, et nii tartlased kui ka linna külalised leiaksid endale siin meelepäraseid liikumisvõimalusi. Arvestame ka sellega, et inimeste soovid, vajadused ja võimed on erinevad – uues rakenduses on leitavad kõik Tartus pakutavad võimalused õues aktiivselt vaba aega veeta,“ ütles Lees.