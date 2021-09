VIDEO | Teleajakirjanik Hannes Hermaküla katsetas süstaga kärestikul sõitmist 

Just praegu on harukordne võimalus tutvuda Jägala jõel Linnamäe hüdroelektrijaama paisutuse alale jääva kärestikuga, sest tamm on remondis, vesi alla lastud ja paljastunud on mitu kilomeetrit muidu üleujutatud kärestikku. Nõnda võttis Hermaküla nõuks koos süstasõitja Siim Peetrisega olukorda ära kasutada ning kärestikusõitu proovida.

„Ringvaatega olen igasuguseid spordialasid proovinud, ent kärestikujõel pole ma kunagi käinud. Olen küll ookeanil kajakiga sõitnud, aga see on mul tõesti esimene kord. Mulle meeldib vesi väga, vaatame, kas käin ülepea ka ära,“ sõnas Hermaküla.



Peetrise juhendamisel alustati matka Jägala joa alt ning aerutati hüdroelektrijaamani välja. Hermaküla muigas, et kummuli ei käidud, aga omajagu füüsiline ettevõtmine oli see küll. „Vahepeal pidime kätega ennast lükkama mööda põhja edasi, aga kihvt oli! Lihased natuke valutavad. Ise mõtlen, et olen treenitud ja omaarust jube kõva mees. Vahepeal pidi teise asendi sisse võtma, jlad on natuke ära painutatud. See nõuab teistsugust harjutamist, pole midagi sellist, et hüppad kajakisse ja kukud äsama!“ sõnas Hermaküla.