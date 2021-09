Tartu Linnamaratoni lastejooksud toimuvad maratonimelu keskel 

Lasteürituste projektijuht Oliver Kivimäe on rõõmus, et sel aastal on lastejooksud tagasi maratonimelu keskel. Eelmisel aastal viidi Linnamaratoni lastejooksud piirangute tõttu erandlikult Tähtverre, jooksumaratonist eemale. „Tänavu on õnneks võimalik lastejookse korraldada Tartu kesklinnas, nagu need algusest peale olnud on. Lapsed alustavad jooksu Vabaduse puiesteelt ja finišeerivad Raekoja platsi punasel vaibal nagu 42, 21 ja 10 km jooksjad," selgitab Kivimäe. Finišis ootab kõiki lapsi medal ja auhinnad koostööpartneritelt.