Kaunivärviline loodus kutsub: seitse nõuannet järgmiseks sügismatkaks 

1) Riietu kihiliselt. Sügisel tuleb olla valmis igasuguseks ilmaks, sest paaritunnise matka sisse võib mahtuda nii päike, vihm kui rahe. Kõige olulisem reegel sügisel metsa minnes on kindlasti mitmekihiline riietus, mis võimaldab palavusega kihte eemaldada ja külmaga juurde lisada. Pikemale matkale minnes on hea, kui seljas on kolm kihti ülemisi riideid: soe pesu, seejärel fliis või kampsun ja peal jope ning kaks kihti alumisi riideid: soe pesu ja matkapüksid. Riiete hoiustamiseks võta kindlasti kaasa ka mugav seljakott, kuhu paki ka müts, kindad ja vihmakeep.



2) Erilist tähelepanu pööra välimisele kihile ehk jopele. Matkariiete tootjad kasutavad riiete loomisel vihma trotsimiseks erinevaid tehnoloogiaid. Eelista jopet, mis täidab samaaegselt kahte eesmärki: kaitseb vihma ja tuule eest ning suunab seespidiselt tekkinud higi ja niiskuse jopest väljapoole. Fjällräveni valikus on selliste funktsioonidega Shell jope, mis sobib aastaringselt kõikideks tegevusteks. Alternatiiviks on High Coast Hydratic jope, mis pole küll nii õhku läbilaskev, kuid kaitseb hästi vihma eest. Tegemist väga kompaktse jopega, mida on lihtne kokku voltida ja mis mahub igasse seljakotti.



3) Investeeri jalanõudesse ja ära unusta matkasokke. Eestimaal saame rääkida pigem küngastest kui mägedest ning siinsetele matkaradadele sobivad hästi just kerge kaaluga jalanõud, mis ei väsita liigselt jalgu ega keha. Sügismatkale pane kindlasti jalga veekindlad jalanõud, millel on mugav sisetald ning hea haardevõimega välistald. Viimane hoiab libisemise ja kukkumise eest. Kui rahakott kannatab, püüa investeerida headesse matkasokkidesse, millel on tugevam kanna- ja varvaste polsterdus, et vältida hõõrumist ja ville.



4) Riidevaha teeb imet. Eriti vihmase ilma korral tuleb appi riidevaha, mis annab kangale vastupidavuse, vetthülgavuse ja pikendab selle eluiga. Riidevaha on saadaval tahke seebikujulise tükina, selle kasutamiseks tuleb vaha kanda riide peale ning seejärel triikrauaga kinnitada. Fjällräveni G-1000 materjalidele mõeldud Greenland Wax vaha on segu parafiinist ja mesilasvahast ning on märksa loodus- ja nahasõbralikum kui keemiliselt immutatud vahad. Vaha eemaldamiseks pese jopet 40 kraadi juures, nii muutub materjal taas hingavamaks.



5) Üks puhkepaus kuulub teele ja kohvile. Kindlasti varu termosega kaasa sooja teed või kohvi, et kere ja kondid sooja saaks. Kuuma kohvi ja teed saab kiiresti ka kohapeal valmistada. Selleks on vaja vaid väikest gaasimatkapliiti, mis kaalub ja võtab sama vähe ruumi kui veinikorgitser, gaasiballooni, tuletikke ja väikest potti. Primusel ja mitmetel teistel matkatarviku tootjate matkapliidil jõuab vesi keemiseni kõigest 3,5 minutiga. Kõige vähem jändamist on iselahustuva kohvi või teekotiga – kalla keev vesi peale ning naudi tassikest otse kännu või kivi peal.



6) Kilekott ja pipragaas annavad turvatunnet ja kaitset. Matkaja suurimaks vaenlaseks on niiskus. Telefon, akupank ja muud tehnikavidinad, mis sind muu maailmaga kontaktis hoiavad, pista kindlasti kile- või minigrip kotti, et vihm neile ligi ei pääseks. Kilekotis olgu ka tikud, mida võiksid paigutada erinevatesse kohtadesse – üks jopetaskusse, teine koti küljetaskusse ja kolmas näiteks koti põhja. Kui lähed metsa üksinda ning pelgad metsaelu või kurja külakoera, võta kaasa pipragaas – suure tõenäosusega sa seda kasutama ei pea, aga parem karta kui kahetseda.



7) Keskendu toimuvale. Ära unusta kõige olulisemat – loodust nautida! Täida kopsud karge metsaõhuga, hoia telefon võimalikult palju taskus ning kõnni metsaga ja sind ümbritseva ruumiga ühes rütmis. Eesootaval viiruste hooajal on looduses liikumine parim turgutus meie immuunsüsteemile, andes füüsilist koormust kehale, vaimutoitu ajule ning mõnusa energialaengu organismile.