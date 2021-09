Kaili Sükijainen katsetas taekwondod: "Selline tunne on, nagu poleks kunagi varem trenni teinud!" 

Sükijainenile jagas õpetussõnu taekwondo meister, Eestis paar aastat elanud korealane Young Hun Jung. Lõpuks peeti duell, kust ei puudunud ka jalalöögid. „Täiesti lõpp! Ma arvasin, et see on palju lihtsam, aga võtab niimoodi lõõtsutama,“ tõdes Sükijainen. „Enda arvates olen heas vormis, aga praegu on selline tunne nagu poleks kunagi varem trenni teinud. Ma olen väga positiivselt üllatunud, nii lõbus oli! See oli ülihea trenn – just kuulsin, et see on kõhulihastele väga hea. Nii et naised, näeme taekwondos!“