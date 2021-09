Tervisesportlase asendamatud abimehed koduapteegis  

Spordivigastused võib peamiselt jagada kaheks – on ägedad vigastused, mis on tekkinud mõne trauma tagajärjel, ning kroonilised vigastused, mis tekivad aja jooksul. Kroonilised vigastused on reeglina põhjustatud ülekoormusest ning vigastuse sümptomite ilmnemisel on rahulikult aega, et arsti poole pöörduda. Ägedate vigastuste puhul on seevastu oluline, et nendega kohe tegeletaks, mistõttu peaks iga spordiga tegelev inimene teadma, kuidas sellistele vigastustele esmaabi anda.