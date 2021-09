VIDEO | Kas Artjom Savitski saab BMX-rattal tagurpidi saltoga hakkama? 

„Olen natuke esktreemspordiga tuttav, sest olen varem rulatanud. Samas pole ma kunagi BMXiga sõitnud, seega mõtlesin, et võiks tulla juurte juurde tagasi ja proovida. Natuke hirmus on küll,“ tunnistas Savitski jõuproovi eel.

BMX-sõitja Kristen Põderi juhendamisel sai Savitski esmalt rattaga sinasõbraks ning asus seejärel õppima tagurpidi salto tegemist. Põderi kinnitusel oli kõik turvaline – Spot of Tallinnas on spetsiaalne svammibassein, kus käivad trikke õppimas väikesed lapsed täisproffideni välja.

Savitskil õnnestus tagurpidi saltost pool. „Trikid trikkideks, aga tuleb tõdeda, et see pole üldse nii lihtne kui kõrvalt vaadata. Kristen andis mulle ka ühe filosoofilise mõtte – hirm on ainult mõte. Selle mõttetera järgi on hea elada ning asju teha,“ ütles Savitski.