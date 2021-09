GALERII | Spordinädal sai avapaugu: vaata, kuidas möödus heategevusjooks Kohtla-Järvel 

23.-30. septembrini toimuva Spordinädala eesmärk on läbi liikumise ja spordi pakkuda võimalikult paljudele Eesti noortele ja täiskasvanutele positiivseid elamusi ning innustada neid liikumisharrastustega regulaarselt tegelema. Kultuuriminister Anneli Oti sõnul on Spordinädal Eestimaa koolides, kollektiivides ja spordiklubides väga oodatud sündmus. „Spordinädal on positiivne algatus, mis aitab muuta ühiskonna hoiakuid ning näidata, missugune väärtus on liikumisel ja tervislikel eluviisidel,“ ütles Ott.

Spordinädala patroon Artjom Savitski toonitas Kohtla-Järvel teatejooksudele starti andes, et liikumine on üks elu osa. „Selleks et olla õnnelik, peab olema tervislik,“ ütles Savitski. Spordinädala patroon Keili Sükijainen pani täna Arukülas teatejooksus osalenud lastele südamele, et liikumine annab sära. „Kui tunned, et on paha tuju, siis mine tee üks väike jooksuring ning uskuge mind – õnnehormoonid hakkavad lendama ning tuju läheb paremaks!“ ütles Sükijainen.