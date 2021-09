Urmas Sõõrumaa: "Liikumine on kõige lihtsam viis tervema minani" 

Tallinnas Kadrioru staadionil koos tõkkejooksja Rasmus Mägiga Teatejooksule stardi andnud Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on füüsiline liikumine kõige tähtsam.

„Sport on tervise alustala, kuid spordiharjumus saab alguse koolist. Mul on väga hea meel, et täna on Teatejooksul üle kogu Eesti palju lapsi – üle 11 000. Liikumine on kõige lihtsam viis tervema minani, teeme seda üheskoos! Soovin teile head Spordinädalat – ikka parema tervise ja tervema Eesti eest!“

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa Tallinnas Kadrioru staadionil koos tõkkejooksja Rasmus Mägiga. Foto: Eesti Oümpiakomitee

Spordinädal 2021 patroonid, liikuma innustajad ja eeskujud on alpinist Krisli Melesk, EOK sportlaskomisjoni liige ja äsja karjääri lõpetanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, teleajakirjanikud Hannes Hermaküla, Keili Sükijainen, Reet Linna, muusikud Artjom Savitski ja Inger ning TalTechi rektor Tiit Land. Spordinädala patroon Artjom Savitski toonitas Kohtla-Järvel teatejooksudele starti andes, et liikumine on üks elu osa. „Selleks et olla õnnelik, peab olema tervislik,“ ütles Savitski. Spordinädala patroon Keili Sükijainen pani täna Arukülas teatejooksus osalenud lastele südamele, et liikumine annab sära. „Kui tunned, et on paha tuju, siis mine tee üks väike jooksuring ning uskuge mind – õnnehormoonid hakkavad lendama ning tuju läheb paremaks!“ ütles Sükijainen.