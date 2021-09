VIDEO | Liikumine annab energiasüsti: äsja tippspordiga hüvasti jätnud Saskia Alusalu tegi tutvust golfiga 

„Ausalt öeldes oli golfi proovimine esimene spontaanne idee, aga järele mõeldes olen võib-olla oma elus nii palju pingutanud ja ennast tühjaks sõitnud, et ehk on tore proovida midagi muud, mis on füüsiliselt natuke lihtsam,“ ütles Saskia.

Golfiproff Mark Suursalu käe all õppis Alusalu golfi põhitõdesid ning pani end proovile 286 meetri pikkusel rajal. „Päris tore oli! Iga uus algus pole lihtne, aga kuni see on huvitav ja arendav, on äge,“ rõõmustas Alusalu.

Spordinädala patrooniks otsustas 2018. aastal Eesti aasta naissportlase tiitli pälvinud Alusalu seetõttu, et soovib kõiki inimesi liikuma innustada. „Liikumine peaks olema iga inimese elu osa. See ei tähenda just seda, et peaksid võistlema minema, vaid seda, et endal oleks oma kehas hea olla. Liikumine ei pea olema raske, võiks kas või poodi jalgsi toidu järele minna,“ hindas Alusalu.

Spordinädal 2021 patroonid, liikuma innustajad ja eeskujud on alpinist Krisli Melesk, EOK sportlaskomisjoni liige Saskia Alusalu, teleajakirjanikud Hannes Hermaküla, Keili Sükijainen, Reet Linna, muusikud Artjom Savitski ja Inger ning TalTechi rektor Tiit Land.