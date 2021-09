VIDEO | Liikumine annab energiasüsti: Everestil käinud Spordinädala patroon võitles Pirital tormituultega 

Melesk trotsis Džomolungmal küll külma ilma ning tormituuli, kuid ei usu, et esimest korda purilauda proovides see talle kasuks tuleb. „Kas mul on eelis? Vaevalt. Olen küll veespordialasid proovinud, aga see on ikka teine teema. Ma olen matkanud pigem ja mägedes roninud. Samas, sellel spordialal on tuul väga oluliseks faktoriks ja tuulega saan ma hakkama,“ muigas Melesk enne veele minekut. Inger „Ma olen küll varem laine peal olnud, nädal tagasi käisin surfamas, kuid mitte purilauaga, vaid sai paadi taga sõidetud. Mul on isegi enda kalipso olemas!“ sõnas Inger.