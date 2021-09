Roosa lindi jooksuga tõmmatakse tähelepanu rinnavähi ennetamise olulisusele 

Race for The Cure üritust korraldatakse sel aastal erinevate nimede all 32s Euroopa riigis Think Pink Europe allorganisatsioonide poolt eesmärgiga tõsta elanikkonnas teadlikkust rinnavähi varajase avastamise olulisusest rinnavähi ravis, propageerida tervislikke eluviise ja igapäevast kehalist aktiivsust ning näidata üles solidaarsust rinnavähi patsientide ja nende lähedastega.

Roosa Lindi Jooksu ning Race for the Cure puhul on oluline ka rinnavähist rääkimine. Sellega toetame ja mõtleme kaasa 500 000 naisega Euroopas, kes saavad igal aastal rinnavähi diagnoosi. Jooksuga julgustatakse inimesi rääkima oma osalemisest, rinnavähist, jagama enda lugusid, tutvustama enda registreeritud tiimi eesmärki ainult selleks, et tõsta teadlikkust rinnavähi kohta.

Statistika järgi haigestub iga kaheksas naine haigestub rinnavähki. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 750-800 uut rinnavähijuhtu naistel ja 4-10 mehel, esmaste juhtude arv on aastast aastasse tõusnud. Nii diagnoositi 2015. aastal rinnavähk 755 naisel ja 4 mehel, 2016. aastal 763 naisel ja 11 mehel, 2017. aastal 766 naisel ja 8 mehel ning 2018. aastal juba 836 naisel ja 4 mehel.

Rinnavähi sõeluuringu programm vähendab naiste rinnavähki suremuse riski 30–35%, kuid selles oodatav osalusmäär peaks olema vähemalt 70%. Eestis on see viimastel aastatel olnud küll kasvutrendis, kuid sõeluuringul osaleb siiski vaid napilt üle 50% sõeluuringule kutsututest. 2018. a osales sõeluuringul 53,9%, 2019. a 57,4% ning 2020. aastal vaid 52,2% sihrühma kuuluvatest naistest.

Sõeluuringu kaudu avastatakse Eestis siiski liialt väike osa rinnavähkidest, mistõttu ei diagnoosita neid varajases staadiumis. 2016. aastal avaldatud Tervisetehnoloogia hindamise raport TTH22 nendib, et pooled diagnoositud rinnavähijuhtudest on kaugelearenenud staadiumis. Kaugele arenenud rinnavähiga patsientidel on risk surra neli korda suurem kui lokaalse rinnavähiga patsientidel. American Cancer Society järgi on 5 aasta elulemus I staadiumi puhul 100%, II staadiumi puhul 93%, III staadiumi puhul 72% ja IV staadiumi puhul 22%.

2021. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971. Loodame, et nad kõik teeksid tervisevalikutes teadlikke otsuseid juba täna ja läheks kindlasti uuringule veel sel aastal.