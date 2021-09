Personaaltreener Gert Koovit: trennis tasub end võrrelda iseenda, mitte teistega 

Koovit tõdeb, et on selge, et paljudel on töö, lapsed, perekond, kodu ning trennis ei peagi käima iga päev – see on ülepingutamine ning pigem kahjulik. Täiesti nullist alustades on väga hea käia trennis 2-3 korda nädalas. Ka ei tohiks trenn alustades kesta üle tunni, võib olla isegi lühem. Küll aga võiks trenni teha üle poole tunni.

Ületreeninguks piisab vähesest

Kooviti sõnul on raske anda ühest vastust, mis harjutusi ja kui palju peaks tegema hakkama – see sõltub treenituse tasemest, kas teed kogu keha ühes treeningus või jagad kaheks. „Mina soovitan kesktasemel treenijatel, kes on üle pika aja saali tulnud, endise taseme kättesaamiseks treenida korraga vähem ja tihedamini,“ räägib ta ja lisab, et pigem võiks suurendada seeriaid – alguses teha 2-3 seeriat, siis juba 3-4 ja kui trenn venib pikemaks, jagada see kaheks.

Kindlasti ei tohiks endale ka liiga teha. „Ära jälgi kinnisilmi Instagrami staari treeningkava, kus on 8 harjutust jalgadele ja järgmised 5 päeva trepist alla ei saa!“ hoiatab Koovit, et just see on liialdamine ning teeb haiget.

Kusjuures ületreenimiseks ei pea üldse käima trennis kaua – piisab vaid 1-2 treeningust, kus minnakse nullist sajani ja liigesed muutuvad hellaks. Koovit rõhutab, et koormuse juurdepanemisega peab olema ettevaatlik. Ka ei tohi unustada soojendust ja lõdvestuse osa lõpus.

Nippe, kuidas tulemuslikult trenni teha

· Käi trennis pigem tihedamini, aga tee vähem