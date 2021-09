Kuidas treenida kui süda on haige?  

Hea treening lõpeb mõõduka väsimustundega ja ilma hingelduseta. See näitab, et valitud on õige treeningkoormus ja haige süda suudab taastuda järgmise treeningu ajaks. Kui esineb peapööritust, iiveldust, valu rinnus või rütmihäireid, siis on valitud koormus liiga suur. Sümptomite püsimisel peale 15-minutilist puhkust võiks võtta ühendust arstiga. Kiire elutempo juures võib juhtuda, et piitsutatakse oma keha aina rohkem saavutama ja kauem vastu pidama, aga südamehaiguse korral on mõõdukas aktiivsus edu võti. Kuula oma keha ja austa tema piire, see viib eduka kooseluni haigusega, ilma et toredad tegevused tegemata jääks.