Karm tõde harrastussportlastele: üks joodud pudel võrdub kolme raisatud treeninguga  

Dispuut teemal „kas ja kui palju võib sportlane alkoholi tarbida?“ on igivana. Ent viimasel ajal, mil tervisesport ja liikumine leidmas aina jõudsamalt teed massidesse, on paslik küsimuse teravikku veidi kohendada. Ehk: kas ja kui palju võib harrastussportlane alkoholi tarbida?

„Küsimus on puhtalt teadlikkuses ja eesmärkides. Tippsportlane teab, mida võib ja mida mitte. Tulemus on reeglina selge: ta kas hoidub alkoholist üldse või oskab tarbida õigel ajal ja koguses. Leidub mõistagi ka erandeid, aga nende põhjal oleks vale üldistusi teha,“ räägib Gym! personaaltreener Aleksandr Jevdokimov.

„Minu seisukoht on ühene: alkohol ei ole halb ega hea, aga kui soovid tulemust saavutada, pead oskama mõjudega arvestada,“ ütleb treener. „Mul ei ole vaja klientidele pidevalt korrutada: alkohol on paha! Küll aga mainin, et isegi mõõdukas tarvitamine avaldab protsessile kahjulikku mõju. Neid, kes käivad trennis võimalikult hea tulemuse ja enesetunde saavutamise nimel – ja see grupp moodustab ikka enamuse -, hoiatan kindlasti. Edasi oskab igaüks juba ise otsustada. Ei taha kuidagi, et inimene teadmatuse tõttu pettub ja raiskab pealegi arvestatava hulga raha.“