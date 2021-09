Proovi järgi: Tartus saab osaleda tasuta välitreeningutel 

Välitreeningutele on oodatud nii algajad, kes vajavad esmaseid nõuandeid treeningutega alustamiseks, kui ka edasijõudnud, kes soovivad lisaks jõusaali võimalustele proovida treeninguid vabas õhus. Kõigile osalejatele leitakse võimetekohased harjutused ja sobiv treeningkoormus.

Välitreeningud toimuvad igal esmaspäeval kuni 27. septembrini. Kell 18.30 - 20.00 on Anne kanali äärsel välijõusaali platsil kohal füsioterapeut OÜ-st FysioCentrum, kes õpetab vastavalt osalejate soovidele ja vajadustele kasutama treeningvahendeid, aitab korrigeerida harjutuste sooritust ning nõustab treeningkava koostamisel. Treeningul läbitakse soojendus, põhitreening ja lõdvestus. Lisaks treeningule aitab füsioterapeut hinnata kehalist võimekust, et oleks näha, kas tehtud treeningust on kasu.