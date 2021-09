Septembri lõpul toimuv spordinädal on suurim kõiki liikuma innustav sündmus Eestis 

“Praegu soovitab Maailma Tervishoiuorganisatsioon lastel liikuda iga päev vähemalt 60 minutit. Kui mina olin koolilaps, ei olnud selle määra täitmine kellelegi probleemiks. Ent praegused Tervise Arengu Instituudi läbi viidud uuringud näitavad, et vaid 20% täidab seda soovitust,“ räägib Lusmägi. „Leian, et probleemi lahendamine on väljakutse kogu ühiskonnale, tegemist pole vaid spordisektori ülesandega. Uuringud kinnitavad, et kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on positiivsem enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem ja nende õppetulemused on paremad,“ lisab ta.