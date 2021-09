Luisa Värk seadis endale uue sportliku väljakutse: ees ootab Tallinna maraton 

„Kuidas mul vahepeal läinud on? Kas ma ikka spordin? Kas entusiasm on langenud? Need on küsimused mida minult küsitakse,“ kirjutab Luisa ning kinnitab, et entusiasm ei ole langenud - ta teeb sporti ikka ja mõtleb ka uutele väljakutsetele.

„Mis ma siis teen? Olen selle augustikuu lõpu ja septembri valdavalt treeninud jooksmist. Miks?

Sest see on minu nõrgim lüli triatlonil. Ja üldiselt ongi nii, et kuna triatlonis on kolm ala, siis seda nõrgemat külge iseendas peaks kindlasti silmas hoidma ja treenima. Seda ma siis hetkel ka teen.



Panin ka esimese pisikes uue väljakutse ja lähen proovin Tallinna maratoni poolmaratoni ära.