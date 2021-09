Tartu Teate Rattamaraton sobib ka väiksema ettevalmistusega harrastajatele  

2009. aasta Euroopa meister maastikurattamaratonis ja Moomoo rattariiete looja, Allan Oras, on üritusest koos kolleegidega osa võtnud kolm korda. „Eelmise aasta kuues koht oli ääretult suurt rõõmu ja elevust pakkuv. Ootused selleks aastaks on ka kõrged, kuid juba ettevalmistus koos meeskonnaga on olnud üks suur lisamotivaator,“ nendib ta. Ta loodab, et sellised ühised tegevused annavad indu ja julgust ka teistele ettevõtetele ja sõpruskondadele.