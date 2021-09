Eesti Olümpiakomitee kutsub: osale septembris spordinädala väljakutses! 

EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on väljakutse eesmärk suurendada eestimaalaste arvu, kes tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega. „Eestis läbiviidud kehalise aktiivsuse uuringute kohaselt saab piisavat liikumiskoormust ca 40% täiskasvanutest ja vaid viiendik kooliõpilastest. Ometi on laialdaselt teada liikumisharrastuse positiivne mõju – parem tervis, suurem õppimis- ja töövõime, elustiilist tingitud haiguste ennetamine, suurenenud tervena elatud aastate arv ning parem tuju ja vähem stressi. Loodan, et inimestel, kes löövad septembris kaasa Spordinädala väljakutses, tekib pidev harjumus erinevaid liikumisvorme viljeleda kaasates lisaks nii pereliikmeid, sõpru kui töökaaslasi,“ ütles Lusmägi.