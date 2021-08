Detox – kas moeröögatus või vajalik terviseprotseduur? 

Organism on loodud end ise puhastama, kui just pole meditsiinilisi põhjuseid keha detoksifikatsiooniks. Parim viis keha toetamiseks on tervislik eluviis, mis hõlmab tasakaalustatud toitumist, alkoholi tarbimise piiramist ja regulaarset liikumist. Enne detox-kuuride tegemist tuleks mõelda, kas ja millist kasu see meile tegelikult toob ja kuidas see meie organismi võib mõjutada. Preparaatide kasutamise sobivuses veendumiseks tuleks julgelt abi küsida arstilt või apteekrilt.