Eestlased olid jõutõstmise maailmameistrivõistlustel edukad 

„Määravaks said võistlejate viimased katsed. Wiktoria tõmbas viimasel katsel üles määrustepäraselt 172,5 kilo. Selleks, et tulla võitjaks, pidi meie noorsportlane minema tõstma raskust 195 kilo. Sellega sai ka Eliise hakkama, aga paraku toimus enne lõppasendi fikseerimist väike kangi tagasivajumine, seega katse ei lugenud... ning pidime kokkuvõttes leppima teise kohaga. Lohutuseks vaid jõutõmbe väike maailmameistritiitel,” sõnas Päll.

Sieczka võitis 467,5 kiloga. Mikomägi oli teine 460 kiloga, mis on Eesti noorterekord. Kolme osaleja konkurentsis sai pronksi Darta Berzina (Läti) 322,5 kiloga. See oli Eliise Mikomäele erinevatest noorte jõutõstmise ja lamades surumise võistlustest alles esimene, mida ta ei võitnud.

Peaaegu kõikidel võistlustel on ta püstitanud mingis tõsteviisis Eesti noorterekordi.