Mis on näojooga ja kuidas see aitab kaasa kaunima jume tekkele? 

Näos on lausa üle 50 erineva lihase, mille passiivsus muudab naha lõdvaks. Kui neid lihaseid treenida, on nägu ilusam ja siledam.

Näojooga harrastamisele ei kuulu ka palju aega, ent Kivistik rõhutab, et oluline on järjepidevus. Näojoogat võiks teha 5-10 minutit, 5 päeva nädalas, ent mida rohkem seda teha, seda kiiremad ja paremad on tulemused. Kivistik korraldab ka näojooga koolitust „10x nooremaks kirurgilise sekkumiseta“, kus nelja nädala jooksul aidatakse näojoogarutiini kinnistada.